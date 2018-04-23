ГП направила в суд дело двух участников нападения на десантников Псковской дивизии в Чечне 

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении двух боевиков из банды Хаттаба, участвовавших в нападении на военнослужащих Псковской дивизии в Чечне в 2000 году. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арслана Таушева и Расула Кошманбетова, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих")", — сообщили в Генпрокуратуре.
По версии следствия, Таушев и Кошманбетов входили в состав банды под руководством Хаттаба. 29 февраля 2000 года в районе населенного пункта Улус-Керт Шатойского района Чечни они совершили вооруженное нападение на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск Министерства обороны России. В результате боестолкновения погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Шатойский районный суд Чеченской Республики", — сообщили в Генпрокуратуре. В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.