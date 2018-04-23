Ещё
В Астане мужчина сдал в лом бронзовую фигуру с памятника жертвам голодомора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Астане мужчина сдал в лом бронзовую фигуру с памятника жертвам голодомора 

РИА Новости 1 час назад
АЛМА-АТА, 23 апр — РИА Новости. Полицейские задержали в Астане мужчину, подозреваемого в том, что он украл и сдал на металлолом бронзовую фигуру мальчика, являющуюся частью монумента в память жертвам голодомора 1932-1933 годов, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) столицы Казахстана.
"Фигуру мальчика полицейские изъяли в одном из пунктов приема металла. Кроме того, установлен скупщик краденного имущества", — говорится в сообщении ДВД.
Полиция начала расследование по двум статьям — «кража» и «приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.
РИА Новости: последние новости
Каждый девятый осужденный за коррупцию работал в правоохранительных органах Двое жителей Самары требовали миллион долларов у бизнесмена Суд проверит законность заочного ареста украинского пранкера Вольнова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»134
Центр Еревана парализован396
Индия лишила Россию Су-5782
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение