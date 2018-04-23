В Астане мужчина сдал в лом бронзовую фигуру с памятника жертвам голодомора

АЛМА-АТА, 23 апр — РИА Новости . Полицейские задержали в Астане мужчину, подозреваемого в том, что он украл и сдал на металлолом бронзовую фигуру мальчика, являющуюся частью монумента в память жертвам голодомора 1932-1933 годов, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел (ДВД) столицы Казахстана

"Фигуру мальчика полицейские изъяли в одном из пунктов приема металла. Кроме того, установлен скупщик краденного имущества", — говорится в сообщении ДВД.

Полиция начала расследование по двум статьям — «кража» и «приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».