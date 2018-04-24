СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины в Южном Бутово

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1978 г. рождения. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Ю. Иванова

Она добавила, что на допросе подозреваемый пояснил, что конфликт и последующая драка произошли в ходе распития спиртных напитков.

Ранее сообщалось, что 22 апреля 2018 г. в квартире жилого дома на ул. Веневская было обнаружено тело мужчины 1978 г. рождения с ссадинами на голове.