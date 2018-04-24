СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины в Южном Бутово 

По факту причинения мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшее его смерть в Южном Бутово возбуждено уголовное дело, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1978 г. рождения. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Ю. Иванова.
Она добавила, что на допросе подозреваемый пояснил, что конфликт и последующая драка произошли в ходе распития спиртных напитков.
Ранее сообщалось, что 22 апреля 2018 г. в квартире жилого дома на ул. Веневская было обнаружено тело мужчины 1978 г. рождения с ссадинами на голове.