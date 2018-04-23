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Гособвинение попросило у суда 103 года для «приморских партизан»
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Гособвинение попросило у суда 103 года для «приморских партизан» 

ТАСС 57 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание пятерым подсудимым по делу «приморских партизан» в виде лишения свободы на срок в общей сложности 103 года и 5 месяцев, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы на 25 лет Александру Ковтуну, на 24 года и 6 месяцев — Владимиру Илютикову, на 21 год и 10 месяцев — Максиму Кириллову, на 24 года Алексею Никитину и на 8 лет и 1 месяц Вадиму Ковтуну.
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