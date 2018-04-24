Суд вынесет приговор по делу «приморских партизан» 3 мая

ВЛАДИВОСТОК , 24 апреля. / ТАСС /. Приморский краевой суд огласит приговор по делу банды так называемых приморских партизан в четверг, 3 мая, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Объявляется перерыв. Оглашение приговора будет 3 мая в 11:00 (04:00 мск)", — сказал председательствующий.

Во вторник в суде состоялось слушание дела кировской банды, на котором обвиняемым предоставлялось право на последнее слово. Максим Кириллов заявил, что обвинение неправильно квалифицировало его действия, что он не убийца, а соучастник. Алексей Никитин в короткой речи подтвердил, что не убивал никого в описываемом эпизоде. Вадим Ковтун сослался на смягчающие обстоятельства, такие, как компенсация потерпевшим морального и материального вреда, примерное поведение в СИЗО , поступление на заочное обучение в вуз и так далее.

Остальные подсудимые от последнего слова отказались.

Ранее присяжные вынесли обвинительный приговор в отношении пятерых подсудимых, они сочли доказанным участие в событиях и совершение инкриминируемых преступлений Александром Ковтуном , Владимиром Илютиковым, Максимом Кирилловым, Алексеем Никитиным, Вадимом Ковтуном. При этом, по мнению присяжных, все они заслуживают снисхождения. Недоказанным присяжные сочли участие подсудимых в нанесении одному из потерпевших удара ножом в сердце.

Дело «партизан»

Нынешний процесс начался 16 февраля 2017 года после того, как в конце декабря 2016 года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение. Присяжные рассматривали обстоятельства убийства четырех жителей Кировского района и определили виновность в этом преступлении пяти обвиняемых: Алексея Никитина, Александра и Вадима Ковтуна, Максима Кириллова и Владимира Илютикова.

В июле 2016 года Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор пяти подсудимым при повторном рассмотрении этого эпизода дела «приморских партизан». Присяжные вынесли оправдательный вердикт, заключив, что факт убийства четырех местных жителей, в котором обвинялись фигуранты дела, не доказан. Тогда же суд постановил освободить двух фигурантов, Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, из-под стражи. В ходе пересмотра дела в начале 2018 года Алексей Никитин по ходатайству обвинения снова был арестован.

Убийство жителей Кировского района было совершено в сентябре 2009 года и стало одним из первых преступных эпизодов в деле «приморских партизан». Весной 2010 года члены банды совершили несколько краж и разбойных нападений в небольших населенных пунктах, нападали на сотрудников правоохранительных органов , убили двух полицейских и ранили еще нескольких. Преступники похищали автомобили, деньги и оружие.

Первый процесс начался в июне 2011 года. Он затягивался из-за того, что были украдены три тома уголовного дела, только 4 февраля 2014 года присяжные вынесли обвинительный вердикт. На его основании 28 апреля 2014 года Приморский краевой суд приговорил главаря банды Александра Ковтуна и еще двух ее участников — Владимира Илютикова и Алексея Никитина — к пожизненному заключению. Романа Савченко и Максима Кириллова приговорили к 25 и 22 годам лишения свободы соответственно.

Вадима Ковтуна осудили на восемь лет и два месяца лишения свободы. Верховный суд РФ 21 мая 2015 года отменил пожизненные сроки трем осужденным и отправил на пересмотр ряд эпизодов и ранее удовлетворенные иски потерпевших на сумму около 10 млн рублей.