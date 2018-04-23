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Суд проверит законность заочного ареста украинского пранкера Вольнова
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Суд проверит законность заочного ареста украинского пранкера Вольнова 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест украинского пранкера, который намеренно распространял слухи о «сотнях жертв» пожара в ТЦ «Зимняя вишня», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В конце марта Басманный суд Москвы по требованию СК России заочно арестовал пранкера, он объявлен в международный розыск.
Ранее в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в интернете под псевдонимом Евгений Вольнов, возбудили уголовное дело по статье 282 УК ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Ему грозит до пяти лет колонии.
По данным следствия, пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.
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