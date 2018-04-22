За фиктивную регистрацию — три года лишения свободы

Участковые уполномоченные Северного административного округа задержали троих человек, которые фиктивно зарегистрировали у себя в квартирах 11 иностранцев из ближнего зарубежья.

Так, в Бескудниковском районе 43-летняя москвичка в своей квартире на Коровинском шоссе поставила на временный учет на три месяца двоих жителей Узбекистана , с которых взяла за это по 5 тысяч рублей. При этом была договоренность, что мужчины будут проживать в съемной квартире. Однако это запрещено российским законодательством, так как иностранные граждане должны обязательно проживать по месту регистрации.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации », — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Северного административного округа Ясмина Шафигуллина

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ей грозит наказание — штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.