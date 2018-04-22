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За фиктивную регистрацию — три года лишения свободы
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"Путин не ценит слабость"
"Путин не ценит слабость"

За фиктивную регистрацию — три года лишения свободы 

Вечерняя Москва 26 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Участковые уполномоченные Северного административного округа задержали троих человек, которые фиктивно зарегистрировали у себя в квартирах 11 иностранцев из ближнего зарубежья.
Так, в Бескудниковском районе 43-летняя москвичка в своей квартире на Коровинском шоссе поставила на временный учет на три месяца двоих жителей Узбекистана, с которых взяла за это по 5 тысяч рублей. При этом была договоренность, что мужчины будут проживать в съемной квартире. Однако это запрещено российским законодательством, так как иностранные граждане должны обязательно проживать по месту регистрации.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», — сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы Управления внутренних дел Северного административного округа Ясмина Шафигуллина.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ей грозит наказание — штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или до трех лет лишения свободы.
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