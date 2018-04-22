В Москве грабитель ударил пенсионера камнем по голове из‑за 1,5 тыс. рублей

В магазине на улице Тимирязевской в столице мужчина ударил пенсионера камнем по голове и похитил кошелек, в котором были социальная карта и 1,5 тысячи рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

По его словам, 20 апреля в 14:37 в службу «02» от директора магазина поступило сообщение о нанесении телесных повреждений в магазине по адресу: улица Тимирязевская, дом 17А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в магазине по указанному адресу задержан мужчина 1980 года рождения, который камнем нанес несколько ударов в область головы пенсионеру 1935 года рождения, открыто похитил у него кошелек, в котором находились карта москвича и 1,5 тысячи рублей, и попытался скрыться», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что грабитель был задержан сотрудниками магазина и передан прибывшим на место сотрудникам полиции. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной головы обращался в медучреждение, но от госпитализации отказался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», заключил представитель пресс-службы.