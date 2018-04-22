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Даляньская полиция задержала подозреваемого в убийстве четырех человек
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Даляньская полиция задержала подозреваемого в убийстве четырех человек 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Далянь, 22 апреля /Синьхуа/ — Полиция города Далянь /пров. Ляонин, Северо-Восточный Китай/ в воскресенье объявила, что ночью был задержан Цуй Цзяхуэй, подозреваемый в убийстве четырех человек.
По сообщению, примерно в 17:00 17 апреля предполагаемый убийца зарезал четырех членов одной семьи в деревне Чжаотунь поселка Датань района Пуланьдянь.
Даляньская полиция пообещала вознаграждение в размере от 20 до 100 тыс. юаней /от 3 до 16 тыс. долл. США/ за информацию, которая может помочь в расследовании дела.
51-летний подозреваемый Цуй Цзяхуэй — житель поселка Датань. Он был задержан в 0:31 22 апреля в г. Цзиньчжоу при содействии местной полиции. Задержанный полностью признался в содеянном. -0-
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