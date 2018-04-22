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ЕСПЧ оправдал погромивших администрацию президента нацболов
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ЕСПЧ оправдал погромивших администрацию президента нацболов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оправдал 24 активистов Национал-большевистской партии (НБП, запрещена в России), осужденных в 2005 году за массовые беспорядки в здании справочной администрации президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.
По его словам, суд признал, что в отношении заявителей было нарушено право на свободу слова, свободу собрания и на справедливое судебное разбирательство. Каждому из активистов присудили компенсацию в 12,5 тысяч евро (около 943 тысяч рублей).
8 декабря 2005 года Тверской суд Москвы приговорил 39 активистов НБП за участие в массовых беспорядках на сроки от полутора до трех с половиной лет лишения свободы. Следствие установило, что 14 декабря 2004 года нацболы ворвались в здание справочной администрации президента на улице Ильинке в Москве. В ЕСПЧ обратились только 24 из 39 осужденных.
В 2007 году Мосгорсуд признал НБП экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.
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