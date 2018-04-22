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В Самаре магазинный вор был задержан по горячим следам
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В Самаре магазинный вор был задержан по горячим следам 

Волга Ньюс 59 минут назад
В ночное время находившийся на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра экипаж вневедомственной охраны от дежурного получил сообщение об инциденте в одном из магазинов.
На ул. Комсомольской злоумышленник разбил оконное стекло и проник в супермаркет. Похитив из магазина продукты и алкогольную продукцию, преступник скрылся.
Прибывшие сотрудники Росгвардии совместно с администрацией торговой точки по записям с камер видеонаблюдения установили приметы вора. Чтобы задержать его, стражи правопорядка начали отрабатывать прилегающую к месту происшествия территорию.
Спустя непродолжительное время на ул. Водников патрульные заметили человека, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого, и задержали его.
Сотрудники Росгвардии передали 31-летнего мужчину для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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