Мигранта зарубили лопатой в Московской области 

Труп мигранта с рубленными ранами нашли в Пушкинском районе Московской области. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
На месте происшествия следователи обнаружили лопату, обрезок металлической трубы, а также отпечатки пальцев рук.
По факту смерти заведено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия
Краснодарские следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в результате пожара в Геленджике. Частный жилой дом в в садовом товариществе «Геолог» в Геленджике загорелся рано утром 22 апреля. Жертвами возгорания стали трое детей и их 32‐летняя мама.