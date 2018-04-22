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Мигранта зарубили лопатой в Московской области
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Мигранта зарубили лопатой в Московской области 

360tv.ru 17 минут назад
Фото: 360tv.ru
Труп мигранта с рубленными ранами нашли в Пушкинском районе Московской области. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
На месте происшествия следователи обнаружили лопату, обрезок металлической трубы, а также отпечатки пальцев рук.
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