Жительницу Владивостока ограбили в торговом павильоне

В дежурную часть отдела полиции во Владивостоке обратилась местная жительница, которая рассказала о грабеже, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Управление МВД России по Приморскому краю

Так, в одном из торговых павильонов по улице Калинина к женщине подбежал неизвестный и похитил сумку, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Владивостока. Мужчину задержали при попытке совершения очередной кражи.

По фактам грабежей и кражи возбуждены уголовные дела. В настоящее время полиция проверяет гражданина на причастность к другим преступлениям.