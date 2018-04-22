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В Тбилиси задержали укравшего картину Кипренского и руль от Mercedes
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В Тбилиси задержали укравшего картину Кипренского и руль от Mercedes 

RT на русском 1 час назад
Грузинская полиция задержала мужчину, который украл несколько антикварных вещей, включая картину русского портретиста Ореста Кипренского и руль от Mercedes.
Об этом сообщается на сайте МВД Грузии.
«Среди украденных вещей картина, написанная русским портретистом Орестом Кипренским в 1817 году, ещё одно антикварное полотно неизвестного автора, коллекционный руль автомобиля Mercedes, выполненный из слоновой кости, старинный руль корабля…», — указывается в заявлении.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли все украденные вещи при обыске автомобиля мужчины.
Антиквариат будет возвращен владельцу после завершения следствия.
Ранее в американском городе Ист-Хэмптон обнаружили портрет бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди в молодости. Картину, предположительно, украли в 1968 году.
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