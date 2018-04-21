Появились кадры задержания сторонника ИГ в Ставрополье

На записи не видно самого мужчины, показаны лишь внешний вид дома, где он жил, внутренний интерьер и обнаруженные в здании нож-тесак, обрез и гильзы на полу. Также демонстрируется видеообращение с клятвой, которую записал предполагаемый террорист.