Аптекарь отдала мошенникам 22 тысячи рублей 

Мошенники, представившиеся представителями банка, выманили у сотрудница аптеки с севера Москвы 22 600 рублей. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
С жалобой в правоохранительные органы обратилась фармацевт аптеки. По ее словам, ей позвонила начальница и предупредила о телефонном звонке представителя банка.
Специалист банка, действительно, связался с женщиной через некоторое время и попросил перевести на электронный кошелек 22 600 рублей. Фармацевт послушно выполнила требование, взяв необходимую сумму из кассы.
После этого с женщиной снова связалась начальница, которая сообщила. что никаких денег переводить было не нужно.
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.
Таможенники задержали жителей Приморья и Хабаровского края, которые пытались провезти 150 тонн рыбы в Китай.