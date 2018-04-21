Аптекарь отдала мошенникам 22 тысячи рублей

Мошенники, представившиеся представителями банка, выманили у сотрудница аптеки с севера Москвы 22 600 рублей. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

С жалобой в правоохранительные органы обратилась фармацевт аптеки. По ее словам, ей позвонила начальница и предупредила о телефонном звонке представителя банка.

Специалист банка, действительно, связался с женщиной через некоторое время и попросил перевести на электронный кошелек 22 600 рублей. Фармацевт послушно выполнила требование, взяв необходимую сумму из кассы.

После этого с женщиной снова связалась начальница, которая сообщила. что никаких денег переводить было не нужно.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.