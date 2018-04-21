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Аптекарь отдала мошенникам 22 тысячи рублей
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Аптекарь отдала мошенникам 22 тысячи рублей 

360tv.ru 34 минуты назад
Мошенники, представившиеся представителями банка, выманили у сотрудница аптеки с севера Москвы 22 600 рублей. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
С жалобой в правоохранительные органы обратилась фармацевт аптеки. По ее словам, ей позвонила начальница и предупредила о телефонном звонке представителя банка.
Специалист банка, действительно, связался с женщиной через некоторое время и попросил перевести на электронный кошелек 22 600 рублей. Фармацевт послушно выполнила требование, взяв необходимую сумму из кассы.
После этого с женщиной снова связалась начальница, которая сообщила. что никаких денег переводить было не нужно.
В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.
Таможенники задержали жителей Приморья и Хабаровского края, которые пытались провезти 150 тонн рыбы в Китай.
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