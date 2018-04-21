В Петербурге арестовали двух неудавшихся боевиков «Ан-Нусры»* из Киргизии

"Суд удовлетворил ходатайства об аресте на срок два месяца в отношении двоих граждан Киргизии, 21-летнего Маруфжона Исакова и 20-летнего Камолиддина Азимжанова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 части 2 статьи 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации)", — сказала Лебедева.

По ее словам, оба подозреваемых против ареста не возражали. Аргументом следствия в пользу избрания меры пресечения в виде заключения под стражу было отсутствие у задержанных постоянного места жительства и регистрации в России . Документ о временной регистрации у обоих подозреваемых оказался просрочен, добавила Лебедева.

По ее словам, в ходе предварительного следствия установлено, что с 1 декабря 2017 по 17 апреля 2018 года подозреваемые, действуя группой лиц, находясь на территории Санкт-Петербурга, будучи осведомленными о том, что международная организация «Джебхат ан-Нусра»* ("Фронт победы") признана террористической и ее деятельность запрещена, осуществили приготовление к совершению преступления — участию в деятельности названной организации. С этой целью подозреваемые нашли пособника в Сирии, с которым вступили в связь и подтвердили свое желание принять участие в работе «Джебхат ан-Нусры»*, отправили фото своих паспортов.

"Неустановленное лицо сообщило Исакову и Азимжанову безопасный путь из РФ в Сирию и высказало намерение оказать содействие в доставлении на перевалочный пункт и последующего их распределения в тренировочный лагерь боевиков. Причастность подозреваемых подтверждается в том числе их показаниями", — добавила собеседница агентства.

* Террористическая организация, запрещенная в России