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Бизнес-коуч обманула жителя Златоуста на 1,3 млн рублей
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Бизнес-коуч обманула жителя Златоуста на 1,3 млн рублей 

АиФ 14 минут назад
Фото: АиФ
Житель Златоуста стал жертвой бизнес-коуча, который перестал выходить на связь после перечисления ему 1,3 млн рублей, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
С заявлением в полицию обратился 43-летний местный житель. Он пояснил, что перечислил своему «деловому партнеру» 1,3 млн рублей, путём оформления договора займа. Однако после получения перевода женщина, представлявшаяся бизнес-коучем, перестала выходить на связь.
Стражи правопорядка оперативно разыскали подозреваемую. Ей оказалась 44-летняя женщина
«Она создала в интернете сайт, на котором дистанционно обучала бизнес-приёмам. Предприимчивая дама, владея ораторским искусством, проводила конференции в других городах, — пояснили в полиции. — Войдя в доверие к клиентам и демонстрируя свою экономическую успешность, подозреваемая предлагала им участие в совместных бизнес-проектах. Получив крупную сумму, женщина стала скрываться, и никаких «процентов от прибыли» потерпевший не получил».
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступнице грозит до шести лет лишения свободы. Суд отправил её в СИЗО.
Напомним, в Челябинске ищут жертв мошенника, представлявшегося юристом.
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