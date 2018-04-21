Бизнес-коуч обманула жителя Златоуста на 1,3 млн рублей

С заявлением в полицию обратился 43-летний местный житель. Он пояснил, что перечислил своему «деловому партнеру» 1,3 млн рублей, путём оформления договора займа. Однако после получения перевода женщина, представлявшаяся бизнес-коучем, перестала выходить на связь.

Стражи правопорядка оперативно разыскали подозреваемую. Ей оказалась 44-летняя женщина

«Она создала в интернете сайт, на котором дистанционно обучала бизнес-приёмам. Предприимчивая дама, владея ораторским искусством, проводила конференции в других городах, — пояснили в полиции. — Войдя в доверие к клиентам и демонстрируя свою экономическую успешность, подозреваемая предлагала им участие в совместных бизнес-проектах. Получив крупную сумму, женщина стала скрываться, и никаких «процентов от прибыли» потерпевший не получил».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Преступнице грозит до шести лет лишения свободы. Суд отправил её в СИЗО