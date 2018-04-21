В Тюмени пожилая женщина отдала мошенникам 170 000 рублей

На днях, в полицию обратилась жительница Тюмени , 1939 года рождения, с сообщением, что в отношении нее совершены мошеннические действия. Как рассказала пенсионерка, неизвестный под предлогом возврата денежной компенсации похитил у нее 170 000 рублей. Денежные средства потерпевшая самостоятельно перевела со своей банковской карты, на которую приходят пенсионные перечисления.

Следователями отдела полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время полицейские устанавливают личность, причастную к совершенному преступлению», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области

Полицейские напоминают — будьте бдительны и предельно осторожны при любых операциях через сеть Интернет. Не попадайтесь на уловки мошенников.