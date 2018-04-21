Владельца крупного ТРЦ в Красноярске объявили в международный розыск 

Владелец торгово-развлекательного центра «Комсомолл» в Красноярске объявлен в международный розыск. Об этом сообщает издание «Газета Коммерсантъ».
Предпринимателя Вячеслава Каминского обвиняют в преднамеренном банкротстве ООО «Логистикинвест», которое входило в состав холдинга DVI Group. Проблемы начались в 2015 году, когда появились пропуски в платежах по кредиту «Альфа-банку». Ущерб оценивается в 2,6 млрд рублей. В 2016 году было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, которое в 2017 году было переквалифицировано на «Преднамеренное банкротство». Адвокат Креминского настаивает на невиновности подозреваемого, ссылаясь на падение курса рубля, который и вызвал проблемы с платежами.
Отметим, ТРЦ «Комсомолл» в настоящее время выставлен на продажу.