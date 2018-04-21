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В Мексике украли и тут же нашли Кубок УЕФА
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В Мексике украли и тут же нашли Кубок УЕФА 

Российская Газета 51 минуту назад
Кубок УЕФА, привезенный компанией FedEx для показа болельщикам, был похищен неизвестными злоумышленниками, передает РИА Новости. Правда, вскоре же он был найден и возвращен организаторам показа.
Обстоятельства обнаружения трофея не озвучиваются.
"Прокуратуру Гуанахуато сообщает, что сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато вернули Кубок Лиги Европы УЕФА после получения информации, что он был похищен из автомашины, которая его перевозила после мероприятия в городе Леон", — уточнили в прокуратуре штата.
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