В Мексике украли и тут же нашли Кубок УЕФА 

Кубок УЕФА, привезенный компанией FedEx для показа болельщикам, был похищен неизвестными злоумышленниками, передает РИА Новости. Правда, вскоре же он был найден и возвращен организаторам показа.
Обстоятельства обнаружения трофея не озвучиваются.
"Прокуратуру Гуанахуато сообщает, что сотрудники агентства криминальных расследований Гуанахуато вернули Кубок Лиги Европы УЕФА после получения информации, что он был похищен из автомашины, которая его перевозила после мероприятия в городе Леон", — уточнили в прокуратуре штата.