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В России бывший сотрудник ФСКН признан виновным в контрабанде наркотиков
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В России бывший сотрудник ФСКН признан виновным в контрабанде наркотиков 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Санкт-Петербург, 20 апреля /Синьхуа/ — В Санкт-Петербурге признаны виновными в контрабанде наркотиков из Уругвая и незаконном хранении оружия члены преступной группы, которой руководил бывший сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков /ФСКН/.
По сообщению ТАСС, дело расследуется с 2014 года. В том же году были задержаны участники преступной группы. У одного из них таможенная служба в аэропорту Пулково обнаружила 11 кг кокаина, у остальных при обыске нашли более 60 кг гашиша, 200 литров психотропного вещества, а также другие наркотики и реактивы для их изготовления. У главаря банды также нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. —0—
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