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Экс-глава собственной безопасности СК РФ сел на 13 лет за коррупционные связи с «ворами в законе»
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Экс-глава собственной безопасности СК РФ сел на 13 лет за коррупционные связи с «ворами в законе» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 апреля — Новая Кубань. За получение взяток в особо крупном размере бывший глава Управления собственной безопасности СК РФ приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 165 млн рублей. Гособвинитель настаивал на ещё более серьезном наказании, добивайся заключения под стражу Максименко сроком на 15 лет.
Также осужденный лишен звания полковника юстиции.
В деле Максименко фигурируют высокопоставленные свидетели. Сред них руководитель московского главка СК Александр Дрыманов. В ходе мартовского допроса он опроверг возможность участия Максименко в коррупционной схеме.
— У него не было полномочий, поскольку любое действие по этому делу визировалось ФСБ. Как вы себе это представляете? — Цитирует Дрыманова РАПСИ.
Максименко осужден по двум эпизодам получения взятков в особо крупном размере от предпринимателей Шейхаметова и Шенгелии.
Напомним, что осужденный был задержан в 2016 году вместе с замначальника ГСУ СК РФ по городу Москве, генералом Денисом Никандровым и замглавы УСБ СКР Александром Ламоновым. Первый заключил досудебное соглашение.
Фигурантов обвиняют в получении 500 тысяч евро от предполагаемого «вора в законе» Захария Калашова, известного в криминальном мире как Шакро Молодой.
За эти деньги Калашов пытался помочь «коллеге по цеху», другому предполагаемому «криминальному авторитету» Андрею Кочуйкову, известному в узких кругах, как «Итальянец». Сотрудники обещали смягчить обвинение и поспособствовать его освобождению из СИЗО.
Потом всплыл ещё один коррупционный факт. Максименко обвинили в получении 500 тысяч долларов от Олега Шейхаметова, занимающегося ресторанным бизнесом.
Затем выяснилось, что сотрудник УСБ СКР и петербургскому предпринимателю Бадри Шенгелии. За 50 тысяч долларов Максименко должен был возбудить дело в отношении местных полицейских за кражу дорогих часов у бизнесмена.
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При этом защита Максименко настаивала на оправдательном приговоре ввиду отсутствия необходимой доказательной базы. Максименко говорил, что в материалах дела отсутствует подтверждение получения им взяток, деньги найдены у него не были, а потратить такую существенную сумму так быстро он бы не смог. Возможность получить денежные средства от Шенгелии, по версии защиты, опровергалась биллингом мобильного телефона и отсутствием встреч обвиняемого в Санкт-Петербурге.
Свою вину он не признал и назвал все случившееся служебной провокацией бывшего заместителя Ламонова.
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