Вынесен приговор киллеру, расстрелявшему коммерсанта-должника возле бизнес-центра

Убийство банкрота с долгом в миллиард рублей не осталась безнаказанным. На днях Савеловский суд Москвы вынес приговор убийце должника.

Как сообщал в свое время «КВ», заказное убийство произошло вечером 17 ноября 2016 года возле бизнес-центра на 1-м Магистральном тупике. Сотрудники офисов услышали автоматные очереди, выбежали на улицу и на парковке увидели распростертое тело мужчину с огнестрельными ранениями. Несчастный был мертв. Им оказался 50-летний предприниматель Игорь Меклер

В начале своей карьеры Меклер считался преуспевающим бизнесменом. Основными его детищами были компания «МосТорг+», работавшая на рынке недвижимости и «Б. И. Лоджистикс» (специализация — хранение радиоактивных веществ). Но в 2014 году бизнесмен начал брать кредиты для своей третьей фирмы — «Декко+», торгующей предметами быта. Это было неоправданным риском, поскольку в итоге он не смог расплатиться с банками и в в 2016 году по суду был признан банкротом. В общей сложности Меклер задолжал кредитным организациям и друзьям более миллиарда рублей. Впрочем, свой список должников был и у самого коммерсанта. Требовать свои деньги мужчина пытался по судьбу и небезуспешно — незадолго до его смерти Хорошевский суд удовлетворил несколько исков в пользу Меклера. Кстати, это и было названо возможным мотивом — что кто-то из предпринимателейне захотел отдавать долги. Также не исключалось, что таким образом с бизнесменом расправился один из кредиторов.

Впрочем, установить личность заказчика так и не удалось. А вот киллера поймали довольно быстро — сотрудники МУРа сняли его с поезда. Стрелок — бывший полицейский из Чечни , отец троих детей, приехал в столицу на заработки. Первоначально он действительно занимался отделочными работами, но в итоге не удержался от криминальной подработки. Свою жертву стрелок дождался на парковке и расстрелял из пистолета Стечкина, причем на теле Меклера насчитали 38 пулевых ранений. Гонорар стрелка за убийство должен был составить 50 000 долларов. Правда, по словам мужчины, получил он всего пять тысяч долларов, на которые купил брату машину.

Обвинение убийце поддерживала прокуратура Центрального округа. Савеловский суд приговил мужчину к 11 годам колонии строгого режима и ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев. На суд его приходила поддержать жена и взрослый сын.

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