Ещё
Суд в Москве арестовал обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Москве арестовал обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы арестовал Владимира Аникина, обвиняемого в краже сурдокамеры, в которой, возможно, тренировался Юрий Гагарин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя ОМВД России по району Строгино г. Москвы и избрал в отношении Владимира Аникина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 июня", — сказала представитель суда.
Он обвиняется по части 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору").
По версии обвинения, Аникин похитил сурдокамеру, принадлежащую ГБУК г. Москвы «Мемориальный музей космонавтики». Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ сообщили о задержании 29-летнего жителя Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. Сурдокамеру похитили с предприятия, где проводилась экспертиза с целью выяснения, та ли это сурдокамера, в которой тренировался Гагарин.
ТАСС: последние новости
Суд огласит приговор главе УСБ СК РФ Максименко Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор сотруднику ЧОП за убийство пяти байкеров Глава Башкирии выехал на место нападения в школе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой218
США предложили лишить российского золота400
Асад принял решение после атаки по Сирии105
Россия и ООН сошлись в одном вопросе40
Порошенко пригрозил крымчанам182
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение