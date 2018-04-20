Суд в Москве арестовал обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы арестовал Владимира Аникина, обвиняемого в краже сурдокамеры, в которой, возможно, тренировался Юрий Гагарин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя ОМВД России по району Строгино г. Москвы и избрал в отношении Владимира Аникина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 июня", — сказала представитель суда.
Он обвиняется по части 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору").
По версии обвинения, Аникин похитил сурдокамеру, принадлежащую ГБУК г. Москвы «Мемориальный музей космонавтики». Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ сообщили о задержании 29-летнего жителя Мурманской области, который подозревается в краже музейного экспоната с открытой автостоянки на северо-западе Москвы. Сурдокамеру похитили с предприятия, где проводилась экспертиза с целью выяснения, та ли это сурдокамера, в которой тренировался Гагарин.