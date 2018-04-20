Суд в Москве арестовал обвиняемого в краже сурдокамеры советских космонавтов

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ОМВД России по району Строгино г. Москвы и избрал в отношении Владимира Аникина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 июня", — сказала представитель суда.

Он обвиняется по части 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору").