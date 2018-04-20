Часы на миллион. Жительница Салехарда лишилась брендового аксессуара в Пулково

К сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан в аэропорту «Пулково», обратилась 53-летняя жительница Салехарда с сообщением о том, что у нее похищены брендовые швейцарские часы стоимостью более 900 тысяч рублей.

Ставрополь. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался пассажир, вылетающий вместе с супругой по маршруту Санкт-Петербург

Установлено, что работник автомобильной компании во время прохождения предполетного досмотра обратил внимание на аксессуар, оставленный в ящике для вещей. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, 42-летний петербуржец присвоил женские наручные часы и проследовал на посадку. Спустя 10 дней после возвращения из кратковременной поездки на родину правонарушитель угодил в руки транспортной полиции прямо у трапа самолета. Кроме того, выяснено, что похищенные часы он преподнес в подарок своей супруге.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Кража».