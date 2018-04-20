Экс-руководителя «Укргазбанка» взяли под стражу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 40 млн гривен залога», — говорится в решении суда от 20 апреля.

По источникам издания «Украинская правда», речь идет об Алексее Омельяненко.

13 апреля экс-заместителю председателя правления банка было сообщено о подозрении в фиктивном предпринимательстве, а также присвоении и растрате имущества.

Правоохранители заявили, что из банка незаконно вывели 100 млн гривен. Для этого злоумышленники дали кредит заранее созданному подконтрольному фиктивному предприятию.