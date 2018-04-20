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Экс-руководителя «Укргазбанка» взяли под стражу
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Экс-руководителя «Укргазбанка» взяли под стражу 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
«Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 40 млн гривен залога», — говорится в решении суда от 20 апреля.
По источникам издания «Украинская правда», речь идет об Алексее Омельяненко.
13 апреля экс-заместителю председателя правления банка было сообщено о подозрении в фиктивном предпринимательстве, а также присвоении и растрате имущества.
Правоохранители заявили, что из банка незаконно вывели 100 млн гривен. Для этого злоумышленники дали кредит заранее созданному подконтрольному фиктивному предприятию.
16 апреля с должности президента ПАО «Укртрансгаз» был уволен Мирослав Химко. Украинскую госкомпанию, отвечающую за транзит газа, возглавил Андрей Хоменко, доверенное лицо бизнесмена Константина Григоришина.
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