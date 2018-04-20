Трое новосибирцев пошли под суд за мошенничество в отношении жителей Перми

Сразу трое жителей Новосибирска оказались на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве в отношении жителей Пермского края

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края, жертвами мошенников стали 83 человек.

«Установлено, что обвиняемые организовали на территории города Перми офисы, куда могли обращаться потенциальные работники для трудоустройства. Однако истинной целью злоумышленников было незаконное обогащение. В частности, они связывались с соискателем и сообщали, что условием трудоустройства является приобретение специальной одежды через определенный интернет-магазин. После того как потерпевший за деньги приобретал заранее оговоренное обмундирование, они направляли его на вымышленный адрес для дальнейшего якобы собеседования с работодателем», — сообщает ведомство.

За время существования офисов по лжетрудоустройству мошенники сумели выручить порядка 300 тысяч рублей. В отношении сибиряков было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.