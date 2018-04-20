Фирму, давшую взятку Алексею Бобылеву, оштрафовали на полмиллиона

Мировой суд привлек ООО «Рост-Плюс» к административной ответственности за коррупционное правонарушение.

По постановлению прокурора республики компания ООО «Рост-Плюс» привлечена к административной ответственности за коррупционное правонарушение.

Как сообщают в надзорном органе, прокуратура и суд квалифицировали действия юридического лица по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях. Статья звучит как «незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением».

Дело об административном правонарушении было возбуждено по результатам изучения материалов уголовного дела в отношении бывшего заместителя Государственного контрольного комитета республики Алексея Бобылева

Напомним, в сентябре 2017 года Петрозаводский городской суд признал бывшего правительственного чиновника Алексея Бобылева виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Его приговорили к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 млн рублей. Также Бобылеву 5 лет нельзя занимать должности в органах власти.

Как говорится в материалах прокуратуры, в 2016 году Бобылев вместе с сообщниками получил взятку от представителя ООО «Рост-Плюс» за беспрепятственную выдачу в ускоренный срок лицензии на розничную продажу алкоголя.

После вступления приговора в законную силу прокурор республики по факту передачи должностному лицу незаконного вознаграждения вынес постановление о возбуждении в отношении ООО «Рост-Плюс» дела об административном правонарушении.

Мировой суд назначил юрлицу штрафа в размере 500 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.