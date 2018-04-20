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Коррупция в «Почте России»: следствие узнало о взятке, превышающей 800 тыс. рублей
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Коррупция в «Почте России»: следствие узнало о взятке, превышающей 800 тыс. рублей 

Волга Ньюс 47 минут назад
По данным источника в правоохранительных органах, в ходе расследования стало известно еще об одном преступлении: руководитель отдела по компенсациям, льготам и организационному развитию самарского филиала "Почты России" через посредника получила 876,5 тыс. руб. от заместителя начальника Сергиевского почтамта. Уголовное дело по этому эпизоду возбудили по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».
Напомним, под уголовным преследованием уже находятся несколько сотрудников ведомства, в том числе экс-глава местного филиала Артур Игрушкин, руководитель отдела кадрового администрирования Людмила Зинова и ее коллега Ольга К. Следствие подозревает их в разных нарушениях закона, в том числе в коррупции.
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