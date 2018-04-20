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В игровой комнате московского ТЦ подросток изнасиловал 4-летнего мальчика
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В игровой комнате московского ТЦ подросток изнасиловал 4-летнего мальчика 

Newsru.com 53 минуты назад
Фото: Newsru.com
Столичные следователи выясняют обстоятельства дерзкого сексуального надругательства над малолетним ребенком, который пришел в торговый центр вместе с матерью. Женщина отвела малыша в игровую комнату, где на мальчика и напал предполагаемый насильник. Им оказался трудный подросток, привезенный в Подмосковье из Иркутской области.
Преступление было совершено 18 апреля на третьем этаже торгового центра «Колумбус» на Кировоградской улице, пишет
"Московский комсомолец". Около 15:00 туда пришла женщина с четырехлетним сыном.
Родительница хотела оставить малыша в игровой комнате и заняться шопингом, однако посетителей в будний день было мало, и аниматора на рабочем месте не было. По этой причине кассир-менеджер Вадим потребовал, чтобы женщина сама приглядывала за малышом.
Оплатив двухчасовое посещение игровой зоны, родительница отпустила ребенка играть, а сама села недалеко от входа на площадку, на которой также находился 16-летний юноша.
Через какое-то время малыш и подросток скрылись за инсталляцией в виде медовых сот. Встревоженная женщина пошла за ними, и за одной из перегородок увидела, что юноша принудил ее сына к оральному сексу.
Женщина подняла крик, схватила своего ребенка и вызвала полицию. А Вадим задержал подростка и передал его блюстителям закона.
В администрации торгового центра рассказали, что задержанный появился в ТЦ еще в минувшую субботу. Он попрошайничал и говорил сотрудникам, что сбежал из дома. Вадим пожалел юношу, делился с ним обедом и давал деньги. Сердобольный сотрудник также принес подростку чистую одежду из дома и бесплатно пускад его в игровую комнату.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный состоит «на всех возможных учетах — — КДН, ПДН, наблюдается у психиатра». С мая 2017 года подросток проживает у приемных родителей в подмосковных Химках, где всего воспитываются двое родных детей и четверо приемных. Юноша учится в 8 классе и уже не раз убегал из дома.
Со слов родителей, юноша уже пытался совершить сексуальное надругательство над ребенком, находясь в гостях у другой приемной семьи, но тогда злоумышленника вовремя остановили.
Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").19 апреля следователи ходатайствовали в Чертановском районном суде Москвы об избрании ему меры пресечения.
Сам подросток утверждал, что родители-опекуны злоупотребляют спиртным, а также избивают его. Поэтому он якобы и убегал из дома.
Как пояснили в Министерстве образования Московской области, задержанный является сиротой. Он попал в подмосковную семью лишь в мае 2017 года, а до этого проживал в Братске Иркутской области. С февраля прошлого года школьник состоит на учете у психиатра с диагнозом «эмоциональное расстройство и расстройства поведения».
В Подмосковье подросток изнасиловал 6-летнего мальчика
Похожий случай произошел в Электростали Московской области. Там 15-летний юноша надругался над мальчиком дошкольного возраста, сообщает
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
С заявлением об изнасиловании в полицию обратилась приемная мать пострадавшего. Со слов 56-летней женщины, инцидент произошел еще весной 2017 года в холле общежития, где пенсионерка проживает вместе с ребенком, которому на тот момент было 6 лет.
По подозрению в совершении преступления был задержан сосед пострадавшего. Юноша учится в местной школе-интернате.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В Ленобласти 12-летний мальчик изнасиловал девочку
В Волхове Ленинградской области в начале месяца малолетний школьник надругался над девятилетней девочкой. Это произошло 3 апреля в подъезде дома, на лестничной площадке второго этажа.
Уголовное дело возбудили по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). 12-летнего мальчика задержали и «допросили в качестве свидетеля с участием защитника, законного представителя и педагога», сообщал
официальный сайт
областного управления СК РФ
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