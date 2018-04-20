В Тюмени задержаны супруги, подозреваемые в совершении серии краж из дачных домов

В конце марта в полицию поступило несколько звонки от местных жителей с сообщением о том, что из их загородных домов совершены кражи. Полицейские выехали на все места совершения преступлений и провели все необходимые мероприятия: опросили потерпевших, изъяли следы пальцев рук, а также наметили пути отхода злоумышленников.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных и следственных действий стражи правопорядка установили причастность ранее не судимого, нигде официально не работающего уроженца Свердловской области 1980 года рождения, а также его законную супругу 1983 года рождения к 16 эпизодам преступной деятельности. С 20 по 27 марта текущего года супруги проникали в дачные дома, откуда похищали электронику и бытовую технику. Похищенное имущество злоумышленники реализовывали в комиссионных магазинах города, а денежные средства тратили на личные нужды. Благодаря работе сотрудников уголовного розыска, часть похищенного имущества возвращена законным владельцам.