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В Тюмени задержаны супруги, подозреваемые в совершении серии краж из дачных домов
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В Тюмени задержаны супруги, подозреваемые в совершении серии краж из дачных домов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В конце марта в полицию поступило несколько звонки от местных жителей с сообщением о том, что из их загородных домов совершены кражи. Полицейские выехали на все места совершения преступлений и провели все необходимые мероприятия: опросили потерпевших, изъяли следы пальцев рук, а также наметили пути отхода злоумышленников.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных и следственных действий стражи правопорядка установили причастность ранее не судимого, нигде официально не работающего уроженца Свердловской области 1980 года рождения, а также его законную супругу 1983 года рождения к 16 эпизодам преступной деятельности. С 20 по 27 марта текущего года супруги проникали в дачные дома, откуда похищали электронику и бытовую технику. Похищенное имущество злоумышленники реализовывали в комиссионных магазинах города, а денежные средства тратили на личные нужды. Благодаря работе сотрудников уголовного розыска, часть похищенного имущества возвращена законным владельцам.
В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кражи с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование продолжается.
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