Распространитель наркотиков в Санкт‐Петербурге оказался педофилом

Сотрудники уголовного розыска в Санкт‐Петербурге задержали наркодилера. Правоохранители выяснили, что 23‐летний Роман Е. не только распространял наркотики в Невском районе города, но и склонял несовершеннолетних к их употреблению. Кроме того, молодой мужчина обвиняется в педофилии. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информационного агентства, следователи изобличили злоумышленника благодаря мобильному телефону. В своем смартфоне задержанный вел откровенную переписку с подростками.

В отношении «закладчика» наркотиков возбуждены дела по статьям «Склонение к потреблению наркотических средств в отношении несовершеннолетнего», «Покушение на сбыт наркотиков» и «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» УК РФ

Двукратный чемпион Европы по кикбоксингу Александр Большаков решением суда

признан виновным в распространении запрещенных веществ.