Мосгорсуд оставил в силе приговор библиотекарю Наталье Шариной

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной , осужденной Мещанским судом Москвы на четыре года лишения свободы условно за экстремизм и растрату. Об этом Business FM сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Приговор районного суда оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защиты — без удовлетворения», — сказал представитель пресс-службы.

Мещанский суд Москвы 5 июня 2017 года признал 58-летнюю Наталью Шарину виновной в разжигании национальной ненависти и вражды (ч. 2 ст. 282 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). В ходе следствия и судебного процесса она находилась под домашним арестом. Поэтому после того, как суд назначил ей условный срок, с нее ее сняли электронный браслет.

Уголовное дело в отношении Шариной было возбуждено после обысков в Библиотеке украинской литературы. Там следователи нашли книги украинского публициста, бойца батальона «Шахтерск» Дмитрия Корчинского . В России в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. В марте 2013 года Мещанский суд признал одну из книг Корчинского «Война в толпе», изданную в 1999 году издательством «Амадей» в Киеве, экстремистской литературой. Также следствие забрало на экспертизу еще несколько десятков книг и журналов. В итоге Шариной инкриминировали распространение экстремистской информации, содержащейся в общей сложности в 25 источниках: книгах, газетах и даже детском журнале «Барвинок».

Также ей вменили два эпизода растраты на сумму 2,1 млн рублей. По версии следствия, она использовала бюджетные средства, чтобы оплачивать услуги адвокатов, которые защищали ее по первому уголовному делу, возбужденному по результатам обыска в библиотеке в 2010 году.