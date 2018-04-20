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В Сургуте бывший сотрудник госавтоинспекции предстанет перед судом
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В Сургуте бывший сотрудник госавтоинспекции предстанет перед судом 

АиФ Югра 35 минут назад
Фото: АиФ Югра
Сургутский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Югре закончил расследование уголовного дела, в котором фигурировал сотрудник, ранее работавший в ГИБДД. Он обвиняется в незаконном получении взяток.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый по договоренности с директором фирмы, занимающимся перевозками крупногабаритных грузов, за взятки обеспечивал беспрепятственный проезд грузовых транспортных средств фирмы и не привлекал водителей к административной ответственности за нарушения ПДД при транспортировке крупногабаритных грузов. Общая сумма полученных обвиняемым взяток, установленная следствием, составила более 70 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение переводилось на банковскую карту супруги обвиняемого.
В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. В настоящее время расследование прекращено. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, что получение взяток строго карается на территории РФ. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 3до 8 лет и штрафа в размере до семидесятикратной суммы взятки, а также лишения права заниматься определённой деятельностью.
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