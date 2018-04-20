В Тверской области полицейскими завершено расследование серии краж автомобилей

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ржевского района, обвиняемых в совершении восьми краж автомобилей. Противоправная деятельность велась с января по ноябрь 2017 года. Ущерб, нанесенный жителям Твери Ржева , составил более двух миллионов рублей.

По данным предварительного следствия, подозреваемые использовали специальное оборудование для вскрытия транспортных средств и отключения сигнализации. Похищенные машины фигуранты разбирали на запчасти и хранили в специально оборудованном гаражном боксе, расположенном в Зубцовском районе. Установлено, что злоумышленниками был налажен сбыт похищенного имущества, а также предпринимались меры для конспирации преступной деятельности.

Оперативники задержали фигурантов на территории Ржевского района. В ходе обысков следователями изъяты кузовы и другие детали от иномарок.

Уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» направлено в Ржевский городской суд Тверской области для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.