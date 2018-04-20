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В Тверской области полицейскими завершено расследование серии краж автомобилей
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В Тверской области полицейскими завершено расследование серии краж автомобилей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 54 минуты назад
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ржевского района, обвиняемых в совершении восьми краж автомобилей. Противоправная деятельность велась с января по ноябрь 2017 года. Ущерб, нанесенный жителям Твери и Ржева, составил более двух миллионов рублей.
По данным предварительного следствия, подозреваемые использовали специальное оборудование для вскрытия транспортных средств и отключения сигнализации. Похищенные машины фигуранты разбирали на запчасти и хранили в специально оборудованном гаражном боксе, расположенном в Зубцовском районе. Установлено, что злоумышленниками был налажен сбыт похищенного имущества, а также предпринимались меры для конспирации преступной деятельности.
Оперативники задержали фигурантов на территории Ржевского района. В ходе обысков следователями изъяты кузовы и другие детали от иномарок.
Уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража» направлено в Ржевский городской суд Тверской области для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.
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