Кражу четырехсот тысяч рублей раскрыли оперативники в Ростове

Из квартиры ростовчанки пропали 400 тысяч рублей. Деньги она хранила в кладовке, которая не запиралась на замок. Об инциденте женщина сообщила в Отдел полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону

Полицейские провели комплекс мероприятий и установили, что один из знакомых потерпевшей видел, как она пересчитывает деньги и куда прячет. Во время своего очередного визита он дождался, когда гражданка отвлечется, и украл всю сумму. Испугавшись уголовной ответственности, мужчина пытался скрываться от правоохранителей, но был задержан.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За это преступление ему грозит до 6 лет лишения свободы.