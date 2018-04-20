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Кражу четырехсот тысяч рублей раскрыли оперативники в Ростове
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Кражу четырехсот тысяч рублей раскрыли оперативники в Ростове 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Из квартиры ростовчанки пропали 400 тысяч рублей. Деньги она хранила в кладовке, которая не запиралась на замок. Об инциденте женщина сообщила в Отдел полиции № 1 УМВД России по городу Ростову-на-Дону.
Полицейские провели комплекс мероприятий и установили, что один из знакомых потерпевшей видел, как она пересчитывает деньги и куда прячет. Во время своего очередного визита он дождался, когда гражданка отвлечется, и украл всю сумму. Испугавшись уголовной ответственности, мужчина пытался скрываться от правоохранителей, но был задержан.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». За это преступление ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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