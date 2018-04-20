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Учащийся подмосковного интерната изнасиловал шестилетнего мальчика
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Учащийся подмосковного интерната изнасиловал шестилетнего мальчика 

360tv.ru 1 час назад
В подмосковной Электростали подросток изнасиловал шестилетнего мальчика. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
С заявлением о случившемся в полицию обратилась приемная мать пострадавшего. Со слов 56-летней женщины, инцидент произошел еще весной 2017 года в холле общежития, где пенсионерка проживает вместе с ребенком.
Учащийся местной школы-интерната совершил насилие в отношении мальчика, которому на тот момент было шесть лет. Сам 15-летний подозреваемый был соседом своей жертвы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мера пресечения к предполагаемому насильнику не избиралась.
Осенью 2017 года на севере Москвы житель Северной столицы изнасиловал пятилетнюю девочку. Жертвой 25-летнего мужчины стала дочь его знакомой.
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