Учащийся подмосковного интерната изнасиловал шестилетнего мальчика

В подмосковной Электростали подросток изнасиловал шестилетнего мальчика. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

С заявлением о случившемся в полицию обратилась приемная мать пострадавшего. Со слов 56-летней женщины, инцидент произошел еще весной 2017 года в холле общежития, где пенсионерка проживает вместе с ребенком.

Учащийся местной школы-интерната совершил насилие в отношении мальчика, которому на тот момент было шесть лет. Сам 15-летний подозреваемый был соседом своей жертвы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мера пресечения к предполагаемому насильнику не избиралась.