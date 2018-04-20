Мужчина ранил своего оппонента в ссоре на востоке Москвы

По его словам, 18 апреля на службу «02» граждане сообщили о ножевом ранении по адресу: 5-й проезд Подбельского, дом 4А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 18 апреля примерно в 22:45 по указанному адресу неизвестный предметом, похожим на нож, причинил два колото-резаных ранения в область живота и левой ноги мужчине 1967 года рождения, злоумышленник скрылся на автомобиле Mitsubishi Pajero белого цвета», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего госпитализировали.

Представитель пресс-службы отметил, что 19 апреля на Открытом шоссе полицейские задержали мужчину 1968 года рождения, которого изобличили в том, что он в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, ножом причинил пострадавшему указанные ранения и скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело, заключил собеседник агентства.