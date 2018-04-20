Ещё
Мужчина ранил своего оппонента в ссоре на востоке Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция вывела золотой запас из США
Турция вывела золотой запас из США

Мужчина ранил своего оппонента в ссоре на востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
В столице задержали подозреваемого в ранении мужчины на 5-м проезде Подбельского, пострадавший был госпитализирован, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
По его словам, 18 апреля на службу «02» граждане сообщили о ножевом ранении по адресу: 5-й проезд Подбельского, дом 4А.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 18 апреля примерно в 22:45 по указанному адресу неизвестный предметом, похожим на нож, причинил два колото-резаных ранения в область живота и левой ноги мужчине 1967 года рождения, злоумышленник скрылся на автомобиле Mitsubishi Pajero белого цвета», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавшего госпитализировали.
Представитель пресс-службы отметил, что 19 апреля на Открытом шоссе полицейские задержали мужчину 1968 года рождения, которого изобличили в том, что он в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, ножом причинил пострадавшему указанные ранения и скрылся.
По данному факту возбудили уголовное дело, заключил собеседник агентства.
РИАМО: последние новости
Серийный вор попался полицейским в городском округе Истра Суд в Москве огласит приговор экс‑сотруднику СК России Максименко в пятницу Иномарку за 5 млн руб угнали на севере Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300357
Турция вывела золотой запас из США103
Первый легальный бордель открывается в России353
Первый русский бордель назвали спасением нации201
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
01:00
Почти две тысячи дворов станут зеленее весной
Новости Москвы
09:54
Турция вывела золотой запас из США
Экономика Рынки
00:44
Первый легальный бордель «возбудил» Милонова
Общество Политика
00:44
Галкина смутила «беременная» Пугачева
Шоу-бизнес
04:52
Табаков посмертно получил приз ММКФ
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение