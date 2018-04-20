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Россия запросила у Чехии выдачу экс-главы правления банка «Интеркоммерц»
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Россия запросила у Чехии выдачу экс-главы правления банка «Интеркоммерц» 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Генпрокуратура РФ запросила у Чехии выдачи бывшего председателя правления лишившегося в 2016 году лицензии банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, объявленного в международный розыск за хищения, следует из ответа пресс-службы надзорного ведомства на запрос РИА Новости.
"По сообщению НЦБ Интерпола МВД России от 12 июля 2017 года Александр Бугаевский, обвиняемый в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, был объявлен в международный розыск с целью ареста и выдачи. Генеральная прокуратура Российской Федерации 20 февраля 2018 года в министерство юстиции Чешской Республики направила запрос о выдаче Бугаевского в Российскую Федерацию для привлечения к уголовной ответственности", — информирует пресс-служба ГП РФ.
Ранее представитель Мосгорсуда сообщил РИА Новости, что суд признал законным заочный арест Бугаевского по подозрению в мошенничестве почти на 4 миллиарда рублей. По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский списал на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей банку «Интеркоммерц», более 45 миллионов евро (свыше 3,9 миллиарда рублей). Затем, в связи с неисполнением банком федеральных законов, у «Интеркоммерца» была отозвана лицензия, и в апреле 2016 года решением Арбитражного суда города Москвы он был признан банкротом.
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