Бывший сотрудник УФСКН торговал наркотиками в Санкт‐Петербурге

Городской суд Санкт‐Петербурга выслушал дело в отношении бывшего сотрудника УФСКН Александра Большакова . Его признали виновным в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс‐службу городских судов.

Суд присяжных оправдал Большакова по первым двум эпизодам контрабанды наркотиков, и признал виновным в четырех эпизодах попытки сбыта веществ. Также фигурант признан виновным в незаконном хранении оружия.

По данным издания, Большаков является двукратным чемпионом Европы по кикбоксингу.