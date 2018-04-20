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Бывший сотрудник УФСКН торговал наркотиками в Санкт‐Петербурге
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Бывший сотрудник УФСКН торговал наркотиками в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 52 минуты назад
Городской суд Санкт‐Петербурга выслушал дело в отношении бывшего сотрудника УФСКН Александра Большакова. Его признали виновным в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс‐службу городских судов.
Суд присяжных оправдал Большакова по первым двум эпизодам контрабанды наркотиков, и признал виновным в четырех эпизодах попытки сбыта веществ. Также фигурант признан виновным в незаконном хранении оружия.
По данным издания, Большаков является двукратным чемпионом Европы по кикбоксингу.
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