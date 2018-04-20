1 млрд 200 млн — общая сумма ущерба экономических преступлений в Югре

ВРИО начальника УЭБ и ПК по ХМАО полковник полиции Борис Дмитриев рассказал об итогах деятельности правовых органов за 2017 и первый квартал 2018 года, озвучил статистику преступлений, а также ответил на вопросы журналистов.

По его словам, мелкое взяточничество больше всего проявляется в сфере здравоохранения и среди сотрудников ГИБДД , от которых водители, нарушая правила, надеются откупиться при помощи денег.

«Основанием для начала проведения проверки на выявление коррупции служит поступающая информация от граждан и руководителей предприятия — это 90% информации», — сообщил Борис Дмитриев.

Отметим, что всего за период 2017 года по показателям эффективности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по ХМАО-Югре входит в ТОП-10 субъектов РФ

За прошлый год сотрудники управления выявили свыше 880 преступлений. 2/3 из них относятся к категории особо тяжких преступлений, каждое 3 — в крупном и особо крупном размере (от 250 тысяч рублей и более).

Свыше 250 преступлений относится к преступлениям коррупционным. Лица, совершавшие эти преступления, обладали определённым административным ресурсом в той или иной организации. 90 из 250 преступлений с фактами взяточничества в различных суммах, 30 — бытовое (мелкое) взяточничество в размере до 10 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба в 2017 году составляет 1 млдр 200 млн рублей. 90% из этой суммы были возвращены в бюджет или собственникам.

За три месяца работы в 2018 году выявлено 325 преступлений, из них 51 факт взяточничество.

Нижневартовск, Лидерами по выявлению коррупции в Югре являются Сургут Ханты-Мансийск , Радужный.

По совершению преступлений в коррупционной сфере на первых местах находятся: здравоохранение, ЖКХ, образование. В этом списке также фигурируют чиновники: из 100 человек, дела которых направляли в суд, 46 — руководители организаций предприятий различных форм собственности, 18 человек чиновники окружного уровня, 11 чиновники федерального уровня.