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1 млрд 200 млн — общая сумма ущерба экономических преступлений в Югре
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1 млрд 200 млн — общая сумма ущерба экономических преступлений в Югре 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
ВРИО начальника УЭБ и ПК по ХМАО полковник полиции Борис Дмитриев рассказал об итогах деятельности правовых органов за 2017 и первый квартал 2018 года, озвучил статистику преступлений, а также ответил на вопросы журналистов.
По его словам, мелкое взяточничество больше всего проявляется в сфере здравоохранения и среди сотрудников ГИБДД, от которых водители, нарушая правила, надеются откупиться при помощи денег.
«Основанием для начала проведения проверки на выявление коррупции служит поступающая информация от граждан и руководителей предприятия — это 90% информации», — сообщил Борис Дмитриев.
Отметим, что всего за период 2017 года по показателям эффективности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по ХМАО-Югре входит в ТОП-10 субъектов РФ.
За прошлый год сотрудники управления выявили свыше 880 преступлений. 2/3 из них относятся к категории особо тяжких преступлений, каждое 3 — в крупном и особо крупном размере (от 250 тысяч рублей и более).
Свыше 250 преступлений относится к преступлениям коррупционным. Лица, совершавшие эти преступления, обладали определённым административным ресурсом в той или иной организации. 90 из 250 преступлений с фактами взяточничества в различных суммах, 30 — бытовое (мелкое) взяточничество в размере до 10 тысяч рублей.
Общая сумма ущерба в 2017 году составляет 1 млдр 200 млн рублей. 90% из этой суммы были возвращены в бюджет или собственникам.
За три месяца работы в 2018 году выявлено 325 преступлений, из них 51 факт взяточничество.
Лидерами по выявлению коррупции в Югре являются Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Радужный.
По совершению преступлений в коррупционной сфере на первых местах находятся: здравоохранение, ЖКХ, образование. В этом списке также фигурируют чиновники: из 100 человек, дела которых направляли в суд, 46 — руководители организаций предприятий различных форм собственности, 18 человек чиновники окружного уровня, 11 чиновники федерального уровня.
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