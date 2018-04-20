Партию мефедрона в особо крупном размере изъяли правоохранители в Ростове-на-Дону 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ивановской области выявлен факт нецелевого расходования денежных средств

Кражу четырехсот тысяч рублей раскрыли оперативники в Ростове

В аэропорту Пулково Санкт-Петербурга раскрыта кража люксовых часов стоимостью около девятисот тысяч рублей