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Партию мефедрона в особо крупном размере изъяли правоохранители в Ростове-на-Дону
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Партию мефедрона в особо крупном размере изъяли правоохранители в Ростове-на-Дону 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 13 минут назад
Фото: Новости РуФокс
Сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Ростовской области совместно с подразделением по контролю за оборотом областного главка при силовой поддержке бойцов СОБРа регионального Управления Росгвардии в результате проверочной закупки задержали членов организованной группы, специализировавшихся на поставках синтетического наркотика мефедрон.
По версии оперативников, граждане одной из соседних республик пытались сбыть более полутора килограммов наркотического средства. Передача «синтетики» состоялась на одной из улиц в Октябрьском районе города Ростова-на-Дону. В дальнейшем проведенное исследование подтвердило, что изъятое вещество является мефедроном.
Двое участников организованной группы заключены под стражу. Отделом по расследованию преступлений на территории обслуживания Отдела полиции № 5 УМВД России по городу Ростову-на-Дону (Октябрьский район) возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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