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Мужчине, подозреваемому в подготовке теракта в Лондоне, предъявлены обвинения
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Мужчине, подозреваемому в подготовке теракта в Лондоне, предъявлены обвинения 

Вести.Ru 1 час назад
Мужчине, которого задержали в Лондоне 13 апреля по подозрению в подготовке теракта, предъявлены обвинения по террористическим статьям. Такая информация появилась в заявлении, распространенном Скотленд-Ярдом.
Как уточняется, 27-летнего Ахмеда Хуссейна обвиняют в подстрекательстве к терроризму и хранении документов, содержащих информацию, которая может быть использована для совершения террористического акта. 20 апреля мужчина предстанет перед судом. До этого времени он остается под стражей, передает ТАСС.
Хуссейна вместе с 24-летней женщиной задержали на востоке Лондона 13 апреля в рамках упреждающих операций, проводимых контртеррористическим подразделением полиции столицы Великобритании. Женщину, подозреваемую в том, что знала о планах совершения терактов и не предприняла никаких действий, отпустили под залог.
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