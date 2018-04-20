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В Великобритании предъявили обвинения мужчине, подозреваемому в подготовке теракта
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В Великобритании предъявили обвинения мужчине, подозреваемому в подготовке теракта 

ТАСС 39 минут назад
ТАСС, 20 апреля. Обвинения по террористическим статьям предъявлены мужчине, задержанному в прошлую пятницу в Лондоне по подозрению в подготовке теракта. Об этом в четверг вечером сообщено в заявлении, распространенном Скотленд-Ярдом.
Как отмечается, 27-летний Ахмед Хуссейн обвиняется в подстрекательстве к терроризму и хранении документов, содержащих информацию, которую можно использовать для совершения теракта. Мужчина предстанет перед судом 20 апреля, до этого дня он остается под стражей.
Хуссейн был задержан на востоке Лондона 13 апреля вместе с 24-летней женщиной в рамках упреждающих операций контртеррористического подразделения полиции британской столицы. Женщина, которую подозревают в том, что она была оповещена о планах совершения терактов и не предприняла никаких действий, была отпущена под залог.
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