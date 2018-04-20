Мосгорсуд приговорил бывшего офицера СКР Максименко к 13 годам колонии строгого режима 

Мосгорсуд приговорил бывшего главу управления собственной безопасности Следственного комитета России полковника Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима, передает «РИА Новости».
Помимо этого, Максименко оштрафовали на 165 млн рублей и лишили звания. Ему также запретили на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах. «По совокупности преступлений назначить Максименко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 165 миллионов рублей. Лишить его специального звания полковник юстиции», — приводит агентство слова судьи.
Гособвинение ранее просило для Максименко 15 лет колонии.
Михаила Максименко задержали летом 2016 года. Ему инкриминировали получение взяток в особо крупном размере за освобождение из СИЗО соратника Захария Калашова (известного как Шакро Молодого) Андрея Кочуйкова. По делу проходят сотрудники СКР Денис Никандров, Александр Ламонов и Александр Дрыманов.
Во время судебных заседаний сторона обвинения заявляла, что глава СКР по Москве Александр Дрыманов участвовал в коррупционной схеме по Кочуйкова. Сам Дрыманов проходит по делу свидетелем.