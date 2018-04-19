Аресты входят в ритуал. Фигурантам дела Кондрашова выбрали исключительную меру пресечения

Следственный комитет России подтвердил возбуждение уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении бывших главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова . Им вменяется получение в 2012–2013 годах через посредников 17 млн рублей взятки. По версии следствия, эти средства сити-менеджер и его заместитель получили от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе за назначение его доверенного лица в руководство муниципального «Комбината ритуальных услуг населению», общее покровительство Лосаберидзе, представляющему интересы ООО «Континенталь», содействие предпринимательской деятельности в сфере ритуальных услуг, выделение земельного участка для строительства в городе крематория и его ввод в эксплуатацию. За это предприниматель обязался передать Кондрашову и Привалову через посредника 5 млн рублей, а в последующем — 1 млн рублей ежемесячно за общее покровительство и попустительство по службе.

По некоторым данным, Лосаберидзе в кабинет Кондрашова якобы привел тогдашний глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин . В настоящее время бывший глава города арестован по обвинению во взяточничестве и соучастии в похищении человека. Расследованием дела в отношении Кондрашова и Привалова занимается следственная группа, руководитель которой Евгений Лагунов ведет дело в отношении Сорокина.

Сейчас в деле кроме Кондрашова, Привалова и самого Лосаберидзе (ему вменяется дача взятки) фигурируют фамилии трех посредников — Станислава Хазова, Сергея Муравлева и Юрия Гришина . Следствие в своих материалах добавляет также «иных неустановленных лиц». Бывший сити-менеджер объявлен в розыск, он находится за границей и отрицает подозрения в получении взятки. Лосаберидзе и Хазов дали показания на других фигурантов дела. Привалов, Муравлев и Гришин показания не дают, им уже предъявлено обвинение, и в четверг Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода решал вопрос об их аресте.

На судебном заседании по мере пресечения Владимир Привалов свою вину не признал и назвал ситуацию «заказным делом чистой воды». «Никаких денег от Лосаберидзе и ни от каких посредников не получал. Вчера была проведена очная ставка с Лосаберидзе. В протоколе очной ставки было записано, что Лосаберидзе мне никаких денежных средств лично не передавал», — заявил обвиняемый. Более того, по словам Привалова, его должность замглавы администрации не имела никакого отношения ни к строительству, ни к организации ритуальной деятельности.

Суд согласился с заключением бывшего чиновника под стражу, несмотря на то, что он и его защита ходатайствовали о домашнем аресте. Свою позицию они аргументировали тем, что еще во время следствия и суда по резонансному делу о продаже муниципальных акций ОАО «ТЭК-НН» за Приваловым не замечено нарушений условий домашнего ареста. Загранпаспорт у бывшего чиновника изъяли еще за три месяца до приговора (в 2017 году Привалов получил условный срок). С тех пор, как обвиняемый не работает в администрации города, сменилось столько руководителей и сотрудников, что никакое влияние на них он оказать не может, и на улице его и не узнают. Более того, у Привалова четверо несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 17 лет, неработающая супруга и 85-летняя мать-инвалид. «Сейчас навалом, скопом и просто ажиотажно избирать меру пресечения, отправив человека в тюрьму, довод только один: поскольку на сегодня мой подзащитный избрал законное право не давать показания, и, как мы знаем, там есть второй фигурант или кто-то еще, то, возможно, оказать в тюрьме, как в прошлый раз, давление на человека, чтобы он дал нужные показания следствию», — сказал адвокат Андрей Наумов . Напомним, что по делу «ТЭК-НН» в качестве подозреваемого сначала проходил и Олег Кондрашов, однако до суда дело в отношении него не дошло.

Предпринимателя Юрия Гришина, в прошлом возглавлявшего скандально известное строительством кафе на Волжском откосе ООО «Альтиус», в следственное управление вызвали для допроса в качестве свидетеля, в итоге он тоже оказался обвиняемым. Следствие считает его непосредственным доверенным лицом Кондрашова, который получил 5 млн рублей в качестве «входного билета» для осуществления Лосаберидзе предпринимательской деятельности в Нижнем Новгороде.

Как и в случае с Приваловым, необходимость ареста следователь Евгений Лагунов объяснил тем, что, находясь на свободе, обвиняемый может согласовывать свои показания с другими фигурантами дела и скрыться от следствия и суда. Но, по мнению адвоката Алексея Сафонова, органы предварительного следствия бездоказательно делают указания на нормы Уголовно-процессуального кодекса. Подобно истории с Сорокиным, защита выразила готовность отдать следствию загранпаспорт Гришина. Суду также была представлена положительная характеристика из ООО «Нижний град» депутата гордумы Германа Карачевского, где обвиняемый является директором по развитию.

Добавим, что по событиям 2012–2013 годов следователи дважды проводили проверку во время следствия по делу «ТЭК-НН». «Материалы нам предоставляли, мы давали объяснения, выслушивали записи. Я понимаю, если бы появилось что-то новое. Но ничего нового для того, чтобы избрать меру пресечения здесь, не появилось, — утверждал адвокат Привалов Андрей Наумов. — Когда Следственный комитет два раза проводил проверку, мы были против того, чтобы был отказной материал. Мы говорили: давайте до конца доведем. Мы были заинтересованы в том, чтобы все сразу рассмотреть и пойти в суд. На что оперативники говорили: нет, мы сначала это запустим, а этот материал пускай полежит, пускай на крючочке повисит». В нынешних условиях Привалову грозит уже вторая судимость и наказание в виде реального лишения свободы.

Фото: koza.press.