Ещё
Бывший замглавы ФСИН стал фигурантом нового дела о взятках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший замглавы ФСИН стал фигурантом нового дела о взятках 

BFM.RU 1 час назад
Бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов, стал фигурантом еще одного уголовного дела о взятке, Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Соучастниками Коршунова по этому делу проходят бывший замначальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светлана Алексеева, Анна Рибицкая и предприниматель Марина Дюкова.
Коршунов и Алексеева подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), Рибицкая — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), Дюкова — ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), пояснила Петренко.
По версии следствия, в Коршунов и Алексеева предложили Дюковой участвовать в электронных аукционах на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН России. Они пообещали заключить с ее компанией «Энергоресурс» госконтракты от имени ведомства по завышенной стоимости, при этом потребовали передать им взятку в размере 10% от их стоимости.
В итоге контракты на поставку автомобильного топлива оформили на 940 млн рублей, что на 109 млн выше рыночной стоимости топлива. Госконтракты на поставку сахарного песка были заключены на сумму более 402 млн рублей, что на 50 млн выше рыночной стоимости продукции. В дальнейшем Коршунов обеспечил перечисление части денег на счета компании Дюковой.
В качестве посредника для передачи взятки была привлечена Рибицкая, которая неоднократно встречалась с Дюковой и озвучивала требования Коршунова и Алексеевой.
BFM.RU: последние новости
Против экс-мэра Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело Арестован младший брат экс-главы «Росгосстраха» Экс-замглавы Нижнего Новгорода арестован по делу о взятке
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение224
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии325
РФ и США могут прервать авиасообщение292
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег162
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть77
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение