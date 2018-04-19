Бывший замглавы ФСИН стал фигурантом нового дела о взятках

Бывший заместитель директора ФСИН Олег Коршунов , стал фигурантом еще одного уголовного дела о взятке, Об этом сообщила «Интерфаксу» официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Соучастниками Коршунова по этому делу проходят бывший замначальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светлана Алексеева , Анна Рибицкая и предприниматель Марина Дюкова

Коршунов и Алексеева подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), Рибицкая — ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), Дюкова — ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), пояснила Петренко.

По версии следствия, в Коршунов и Алексеева предложили Дюковой участвовать в электронных аукционах на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН России. Они пообещали заключить с ее компанией «Энергоресурс» госконтракты от имени ведомства по завышенной стоимости, при этом потребовали передать им взятку в размере 10% от их стоимости.

В итоге контракты на поставку автомобильного топлива оформили на 940 млн рублей, что на 109 млн выше рыночной стоимости топлива. Госконтракты на поставку сахарного песка были заключены на сумму более 402 млн рублей, что на 50 млн выше рыночной стоимости продукции. В дальнейшем Коршунов обеспечил перечисление части денег на счета компании Дюковой.

В качестве посредника для передачи взятки была привлечена Рибицкая, которая неоднократно встречалась с Дюковой и озвучивала требования Коршунова и Алексеевой.