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Неизвестный застрелил двух полицейских во Флориде
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Во Флориде неизвестный застрелил двух полицейских в ресторане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Lynne Sladky
Неизвестный застрелил двух полицейских в американском городе Трентон в штате Флорида в четверг, говорится в сообщении полиции округа Гилкрист.
"Около 15.00 два заместителя шерифа округа Гилкрист были обстреляны и убиты в ресторане "Эйс Чайна" в центре Трентона. Подозреваемый подошел к заведению и застрелил обоих через окно. На место прибыли другие полицейские, которые обнаружили стрелявшего мертвым на улице у ресторана", — говорится в заявлении.
Мотив преступника пока не ясен, идет расследование.
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