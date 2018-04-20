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Похититель Ибрагима Казибекова приговорен к 9 годам лишения свободы
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Похититель Ибрагима Казибекова приговорен к 9 годам лишения свободы 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Похититель Ибрагима Казибекова приговорен к 9 годам лишения свободыДевять лет лишения свободы вынес Верховный суд РД Алискантову З. А, одному из похитителей экс-министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дагестана Ибрагима Казибекова, сообщает пресс — служба ВС РД.
В 2017 году осужденный вместе со своими подельниками согласно плану заказчика должны были похитить бывшего министра, отметив сумму выкупа в 100 млн рублей.
За время реализации плана, двое найденных Алискантовым исполнителей похищения, опасаясь уголовной ответственности решили сообщить о планируемом похищении в правоохранительные органы, которые в дальнейшем и инсценировали похищение Казибекова.
«По результатам рассмотрения заявления было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий с инсценировкой похищения министра. На следующий день после похищения Казибекова И. Г., во время передачи части требуемой суммы в размере 30.000.000 рублей, участники преступления были задержаны сотрудниками силовых структур», — сообщает ведомство.
Свою вину Алискантов признал, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствуя расследованию преступления. Таким образом, Верховный суд республики приговорил Алискантова к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.
Вынесенный приговор не вступил в силу, сообщает пресс — служба ВС РД, и может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ.
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